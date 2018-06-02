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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNCE'YE İMAM HATİP TEPKİSİ: BİRİLERİ BUNU İŞLETMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam hatipleri israf olarak gören Muharrem İnce'ye, "Bula bula israf olarak İmam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan yine birileri bunu telefonda işletmiş." dedi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. İmam hatip okullarının doluluk oranını tartışmaya açarak hatalı bilgi veren Muharrem İnce'ye tepki gösteren Erdoğan, 'basit bir araştırma yapsan gerçeğe ulaşırdın' dedi.

BU ÜLKE İMAM HATİP MEZUNU CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İmam Hatiplerle ilgili sözlerine, "İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da diyor ki 'İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az.' Bunu da söylüyor. Sana ne. Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü. Bunun kararını millet veriyor millet." dedi.

"ANLAŞILAN YİNE BİRİLERİ BUNU TELEFONLA İŞLETMİŞ"

İmam hatipleri israf olarak gören İnce'yi sert dille eleştiren Erdoğan, "Geçenlerde çıkmış, "bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor" diyor. Bula bula israf olarak İmam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan yine birileri bunu telefonda işletmiş." ifadesini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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