Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da konuşuyor. Erdoğan, Afrin komutanına apoletlerini sökeceğim diyen Muharrem İnce için "Ben Anayasa'ya göre Başkomutanım. Bay Muharrem sen neysin? Sen daha dur bakalım, çırak bile değilsin" dedi.

Erdoğan'ın Muğla mitingindeki konuşmasının satır başları şöyle;

"BAY MUHARREM'E BİR ŞEYLER OLDU, İMAM HATİP'E KAFAYI TAKTI"

"Avrupa'ya sesleniyorum... Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları patlatın. Seçimler demokrasinin adeta er meydanıdır. Ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. İmam hatip mezunu değilim ama 3 yıl görev yaptım diyor. Bir garip adam. İmam hatip mezunu adam cumhurbaşkanı olmuş, ben de imam hatip bitirsem olabilirdim. Sana olamazsın diyen mi var? Ama diyorum ya, sen daha çırak bile olamadın. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığı döneminde yaptık. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Vardı.

"CHP KİRLİLİK SUSUZLUKTUR"

Kim vardı, CHP. Geldik çöp dağlarını, hava kirliliğini kaldırdık. Küvetlere su dolduruyorduk niye, su yoktu? Su olmayınca musluk açık unutuluyordu, sonra evi su basıyordu. Biz bunları yaşadık. CHP kirliliktir, susuzluktur. CHP çöp dağıdır. Çöp dağı patladı Ümraniye'de kim vardı, CHP. 39 kardeşimiz öldü, bu kardeşiniz oraya stat yaptı. Muğla Stadı'nı millet bahçesine çevireceğiz."

"BUNLARIN PROJESİ ESKİYE DÖNDÜRMEDİR"

"Biz 2023 hedeflerimizi, 2053, 2071 vizyonumuzu anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün farklı bir proje ile geldim. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Bunların kafalarında samimi hiçbir proje yok. Daha yola çıkarken hazırladıkları bir projeleri var, Türkiye'yi eski günlerine döndürme projesidir. Tek parti CHP dönemine güzelleme yaptıkları bile oluyor.

Bir tek adam var ise o da sebsin be. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını, 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıyorsun, tek adamlık varsa bu. Muharrem de, 1 çıktın yenildin, 2, 3 yenildin diyor. Bunların al birini, vur öbürüne. Bunlara kalsa 1940'lara götürecekler Türkiye'yi."

"284 bin yeni derslik yaptık, siz onları da yıkacak mısınız? AK Parti 584 bin öğretmeni işe başlattık, onları işten çıkaracak mısınız? Bay Kemal çıkmış, öğretmenleri atayacağız diyor, atadık, atıyoruz. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. AK Parti 5 bine yakın ambulansı devreye soktu, onları da hurdaya çıkaracak mısınız? AK Parti 383 kilometre uzunluğa sahip 258 tünel açtı bunları taşla dolduracak mısınız Bay Kemal? AK Parti emeklilerin maaşlarını 2,3, 4 katına çıkardı. Siz bunları eski haline mi döndüreceksiniz? Muhalefet adayları karşınıza oy istemeye gelince bunları sorun."

"19 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK MUĞLA'YA"

"Muğla ülkemizin ve şehrinizin geleceğini bu zihniyete bırakmayacaksınız değil mi? Güçlü Meclis diyor muyuz, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyor muyuz? CHP'nin adayı ve diğer adaylar varsınlar neleri yıkacaklarını konuşsunlar, biz yaptığımız yatırımları anlatalım. Biz 19 katrilyonluk yatırım yaptık Muğla'ya. Onlar yıkar biz yaparız. Eğitimde 2475 adet derslik yaptık. 2837 kişilik yurtlar açtık. Muğla'nın yurt konusunda sıkıntısı var. Önümüzdeki yıllarda 5 bin kişilik yurtlar açacağız.

500 yataklı devlet hastanesi ve 6 sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. 12 sağlık tesisimiz proje halinde. Burada bir eksiğimiz var, onkolojinin bünyesinde kardiyoloji ve radyolojinin de olması lazım. Bu konularda sıkıntısı olan hastalarımız Muğla'nın dışına gitmeyecekler. Muğla'da 33 adet köprü yaptık. Bay Muharrem bunlar senin işin değil, bu işler ustalık ister ustalık. Bu ülkenin çıraklarla kaybedecek vakti yok. Su tesisi ile Bodrum yarımadasının 2040 yılına kadar su ihtiyacını karşıladık. Bunlar aslında Büyükşehir'in görevidir. Yapmadıkları için biz, DSİ'yi devreye soktuk. Bunları bilmenizi istiyorum."

"Zeytincilik ve Zeytinyağı'nda İtalya ve Yunanistan'ı geçmemiz lazım. Domates konusunda Rusya ile anlaştık, işleri yoluna kodyuk. Gönderin diyorlar. Daha iyi olacak. Yerli ve milliye karşı çıkmakla bir şey olur mu? BMW'yi gezmiş, biz ülkede ne yapıyoruz ona bak. Biz ATAK helikopterlerimizi yapıyoruz. Teröristlere mezar oluyor. SİHA'larımız yüzde 96'sı yerli. Şimdi biz yapıyoruz. Gabar'da, Bestler Deresi'nde Cudi'de bunların inlerine girdik.

"BAY MUHARREM BEN BAŞKOMUTANIM, SEN ÇIRAK BİLE DEĞİLSİN"

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun. ÖSO'dan razı olsun. Bay Kemal ÖSO'ya terörist diyor, yazıklar olsun sana. Afrin komutanına apoletlerini sökeceğim dedi. Senin geleceğin falan yok. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Biz bir iftar sofrasına katıldık. İkinci ordu orada, ikinci ordunun komutanı da Temel Paşa. Ben Anayasa'ya göre Başkomutanım. Bay Muharrem sen neysin? Sen daha dur bakalım, çırak bile değilsin. İsmail Metin Paşa, parti toplantısına katılmıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın toplantısına katılıyor. Fizik öğretmenisin ama okuduğundan haberin yok.

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Kaynak: haberinburada