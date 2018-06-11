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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlispor'a Stat Müjdesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DENİZLİSPOR'A STAT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'ye yapılacak yeni stadın müjdesini "Denizlispor'u Süper Ligde görmek istiyoruz." sözleriyle verdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlispor'a Stat Müjdesi(8/10)4

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine 6 yıl aradan sonra Osman Özköylü'yü getirip şampiyonluk hedefiyle transferde arayışına başlayan Denizlispor, yeni sezon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübe yönelik sözleriyle moral buldu.

"DENİZLİSPOR'U SÜPER LİGDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

24 Haziran'daki seçimler öncesi dün Denizli'de düzenlediği mitingde kente yeni bir stadyum yapılacağının müjdesini yeniden verip eski stadın ise Millet Bahçesi'ne çevrileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizli'ye şöyle şanına uygun bir yeni stadyum yapıyoruz. Bunun karşılığında da Denizlispor'u Süper Ligde görmek istiyoruz" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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