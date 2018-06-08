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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demiören Ailesine Başsağlığı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, DEMİÖREN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının ardından ailesini telefonla arayarak, taziyede bulundu.

Tarih : 08 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demiören Ailesine Başsağlığı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının ardından ailesini telefonla arayarak, taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'e helikopterle gelişinin ardından, Demirören'in oğlu ve kızını telefonla aradı.

DEMİRÖREN'İN KIZINA TAZİYEDE BULUNDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diledi.

"İŞ DÜNYASI İÇİN BÜYÜK KAYIP"

Ailenin acısını paylaşan ve Erdoğan Demirören'in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun tüm aile bireylerine, sevenlerine ve Demirören Holding başta olmak üzere, iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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