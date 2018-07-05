Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan yemin töreni öncesi veda turları yapan Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı ziyaret etti.

"SİSTEMLER DEĞİŞİR ASIL OLAN DEĞERLERDİR"

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da Başbakanlık personeline yaptığı veda konuşmasında, "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır." demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAZBATASI MECLİS'E GÖTÜRÜLDÜ

Diğer taraftan YSK'nın 24 Haziran seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklamasının ardından YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü mazbatasını Kahraman'dan teslim alacak.

Kaynak: haberinburada