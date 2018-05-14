CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRK FUTBOLCULARI KABUL ETTİ
İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Liginde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.
Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar