Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!
Yürek Burkan Kare! Suda Başka Kalan Var Mı Diye Ayakkabıları Sayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRK FUTBOLCULARI KABUL ETTİ

İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Liginde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Türk  Futbolcuları  Kabul  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER