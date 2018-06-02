CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAKSİM CAMİİ İNŞAATINI VE AKM'Yİ İNCELEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Camii inşaatında ve AKM'de incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de de incelemelerde bulundu.
CANLI YAYINDA TAKSİM'E GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programının ardından Taksim Meydanına geldi. Meydanda inşaatı devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Daha sonra Taksim Meydanda bulunan vatandaşlarla bir müddet sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek yıkılan Atatürk Kültür Merkezine geldi.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Atatürk Kültür Merkezinin son halini inceleyen Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler Taksim Meydanından ayrıldı.
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Kaynak: haberinburada
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