Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'un tam 7 ilçesinde miting yaparak rekor kırdı.

İSTANBUL PROGRAMI BAŞ DÖNDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü İstanbul programı ise kelimenin tam anlamıyla baş döndürdü.

İSTANBUL'DA AYNI GÜNDE 7 MİTİNG

Erdoğan, İstanbul'da sırasıyla Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda miting yaptı.

27 GÜNDE TOPLAM 35 MİTİNG YAPTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 27 günde 32 il, 3 ilçe olmak üzere toplam 35 mitinge katıldı.

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Kaynak: haberinburada