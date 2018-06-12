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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OYUNUZ YÜZDE KAÇ? SORUSUNA NET CEVAP VERMEDİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oyunuz Yüzde Kaç? Sorusuna Net Cevap Vermedi
Tarih : 12 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oyunuz Yüzde Kaç? Sorusuna Net Cevap Vermedi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber, TVNET, Beyaz TV, Akit TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKET SONUÇLARI PEŞ PEŞE YAYINLANIYOR

Son dönemlerde anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir soru yöneltildi.

"OYUNUZ YÜZDE KAÇ?" SORUSUNA NET CEVAP VERMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 12 kala da önünüze anketler gelmeye devam ediyordur. Birinci turda bu iş biter mi, yoksa ikinci tura kalır mı? Kamuoyu anketleri nedir?" sorusu üzerine, en büyük kamuoyu araştırmasının sandığın konulduğu gün, milletin orada vereceği karar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Onun için önceden 'şu kadar şöyle olur, böyle olur' bunları konuşmayı ben isabetli bulmuyorum. Ama meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bunu niye söylüyorum? Her şeyden önce bir deneyim söz konusu. 11,5 yılını Başbakanlıkta geçirmiş, ardından 3,5-4 yılını Cumhurbaşkanlığında geçirmiş bir aday var, diğer tarafta ise bu işlerle yakından, uzaktan alakası olmayan adaylar var. Tabii şimdi böyle bir süreç içerisinde herhalde, ben meydanlarda söylüyorum; sizler dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Bu iş böyle bir deneme, yanılma metoduyla olmaz.

"KÜÇÜLEN BİR ÜLKE OLSAK..."

Türkiye artık yeni bir sürece ivme yakalayarak giriyor. Bakın şimdi ilk çeyrekte Türkiye 7,4'ü yakaladı. 7,4'ü yakalayan Türkiye'yi bugün bakıyoruz Bay Kemal, Malatya'da esnaflara konuşuyor, karşısında 100-150 esnaf kardeşimiz var, adeta bir aldatmaca oynuyor. Söylediği ne biliyor musunuz? Çok enteresan, 'Bu 7,4 sizin cebinize yansıdı mı?' diyor. Bu bir aczin ifadesidir. Şimdi olayı böyle değerlendirdiğiniz zaman adama sorarlar, bu ülkede yapılan bütün yatırımlar hangi kaynaktan geliyor? Eğer büyümesi olmayan bir ülke olsak siz bu yatırımları yapabilir misiniz? Küçülen bir ülke olsak bu yatırımları yapabilir misiniz? Bunca fakir, fukaraya, garip gurebaya destekler veriliyor, çiftçiye destekler veriliyor. Bu yatırımları neyle yapacaksınız? Hayvancılıkla uğraşanlara bunca destekler veriliyor. Bunları neyle yapacaksınız? Eğer büyüme potansiyeliniz olmasa bunu yapamazsınız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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