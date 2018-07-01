Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
İstismarcılara İdam Mı Hadım Mı? Dev Anketimize Siz De Katılın!
İbb'nin İtfaiye Eri Sınavları 2 Temmuz'da Başlayacak
İşsizliğin En Az Olduğu Bölge Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti
Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın Yerine Roussillon'u Gündeme Aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katıldığı Nikahta Meşale Yaktı
Leyla İçin Batman'dan Gelen Avcı Ekibi Dürbünlerle Kargaları Gözlüyor
İhracat, Haziran'da Yüzde 5 Artarak 12,6 Milyar Dolar Oldu
Adil Öksüz'ü Arayan Ekip 320 Boş Operasyon Düzenlemiş
Memur Ve Emekliye Son 10 Yılın En Yüksek Zammı Yapılacak
Volkan Demirel'den Dünya Kupasında Tur Atlayan Muslera'ya Tebrik
Alman Basını Şaşırdı: Dünya Kupasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziyareti Yüzünden Elendik
Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun
Hadise Konserine Giderken Kaza Yapan İki Genç Öldü
Polis, Magandalara Karşı Görevli Gittiği Düğünde Dayanamayıp Çifte Telli Oynadı
Tapu Beklerken Evlerinden Oldular
Gazi Koşusunun 92.'si Bugün Koşulacak
Şanlıurfa'da Araçta Unutulan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OY KULLANMAYA YALIN AYAK GİDEN ÇİFTİ ARADI, KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

Kahramanmaraş'ta oy kullanmaya yalın ayak giderek gündeme gelen yaşlı çift kendilerine gelen bir telefonla şok oldu. Arayan kişi Erdoğan'dı ve çifti Beştepe'ye davet etti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 12:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oy Kullanmaya Yalın Ayak Giden Çifti Aradı, Külliye'ye Davet Etti(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

"4 YIL ÖNCE AHDETMİŞTİK"

Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayak yalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı.

Yaşlı çift bu halleriyle gündeme gelmişti.

Basında geniş yer bulan Yılmaz çiftinin oy kullanmaya yalın ayak gittiğini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz'ı aradı. Erdoğan'ın kendisi ve eşini külliyeye davet ettiğini belirten Mahmut Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

ÖNCE İNANMAMIŞ

"Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da ayak yalın eşimle birlikte Ankara'ya kadar yürürüz."

"KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM"

Emine Yılmaz ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu belirterek, "4 yıl önce eşimle birlikte Cumhurbaşkanımız için ayak yalın giderek oy kullanacağımı ahdetmiştim ve gerçekleştirdim. 2 kilometrelik yolu eşimle birlikte ayak yalın giderek çok şükür oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Oy  Kullanmaya  Yalın  Ayak  Giden  Çifti  Aradı  Külliye  Ye  
Davet  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER