CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: TTK'YA 1000 PERSONEL ALINACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumuna 1000 kişi alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alacaklarını, bu rakama gelecek yıl 500 kişi ilave edeceklerini açıkladı.
TTK'YA 1500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Zonguldak'ta yaptığı miting konuşmasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.
2019 YILINA KADAR ALIMLAR DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama TTK bünyesinde istihdam etmek üzere 2018 yılının sonuna kadar toplam bin personel ve önümüzdeki 2019 yılında ise 500 personel alımının yapılacağını toplam ise bin 500 personele istihdamın verileceğini müjdeledi.
Kaynak: haberinburada
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