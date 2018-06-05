Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Başkan, Dört Oyuncusuna Kırmızı Kart Gören Hakeme Saldırdı
Milli Takıma Yunus Mallı'nın Golü Yetmedi!
Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul Kararı Aldı
Barcelona, Messi'nin Önerdiği Yıldızı Transfer Ediyor
Muharrem İnce, Trt'ye Yüklendi: Sadakanıza İhtiyacım Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Ttk'ya 1000 Personel Alınacak
Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!
Bbp Genel Başkanı Destici: Marksist Leninist Hdp'nin Kapatılması Lazım
Son Dakika! Başbakan'dan Bedelli Açıklaması: Çare Bulmak Mecburiyetindeyiz
A Milli Futbol Takımımız, Rusya İle Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sahneye Kamer Kaya İle Çıktı
Kato'da Dev Operasyon! Teröristlerin Geçiş Güzergahları Vuruldu
Bodrum'da Aç Kalan Domuz Sürüsü İlçe Merkezine İndi
Ali Koç'un Mazbata Törenine 20 Bine Yakın Taraftar Katıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ve Yönetimi Mazbatasını Aldı
İngiliz Devi Manchester United, Fred Transferini Resmen Açıkladı
Ali Koç'un İlk Transferi Bugün İstanbul'a Geliyor
Ak Partili Kılıç: Salih Müslim'i Konuşmak İçin Getirdiklerinde Orayı Terk Ettim
Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: TTK'ya 1000 Personel Alınacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: TTK'YA 1000 PERSONEL ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumuna 1000 kişi alınacağını açıkladı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Ttk'ya 1000 Personel Alınacak(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alacaklarını, bu rakama gelecek yıl 500 kişi ilave edeceklerini açıkladı.

TTK'YA 1500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Zonguldak'ta yaptığı miting konuşmasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.

2019 YILINA KADAR ALIMLAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama TTK bünyesinde istihdam etmek üzere 2018 yılının sonuna kadar toplam bin personel ve önümüzdeki 2019 yılında ise 500 personel alımının yapılacağını toplam ise bin 500 personele istihdamın verileceğini müjdeledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Müjdeyi  Verdi  Ttk  Ya  1000  Personel  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER