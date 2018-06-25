CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLYONLARCA YENİ SEÇMEN KAZANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, seçmenine 4,5 milyon kişi daha ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, seçmenine 4.5 milyon kişi daha ekledi.
YENİ MODELİ HAYATA GEÇİRECEK "KURUCU BAŞKAN" OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk tarafından ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye'de yeni modeli hayata geçirecek 'Kurucu Başkan' oldu. 13'üncü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın ardından bu makamda bir dönemden fazla görev yapan dördüncü isim olacak.
KENDİ PARTİSİNDEN 10 PUAN FAZLA OY ALDI
Kendi partisinden 10 puan fazla oy alan Erdoğan, MHP ve BBP'yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı'nın ise sadece 1 puan gerisinde kaldı. Cumhur İttifakı, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'na yaklaşık 20 puan fark attı. Cumhurbaşkanı'nı ilk kez halkın seçtiği 2014'te yüzde 51.79'la seçilen Erdoğan, oy oranını 4 yıl önceye göre artırdı.
SEÇMENLERİNE 4 MİLYON 500 BİN KİŞİ DAHA EKLEDİ
4 yıl önce 21 milyon oy alan Erdoğan, seçmenlerine 4 milyon 500 bin kişi daha ekledi. Erdoğan, yüzde 51.41 evet oyunun kullanıldığı 16 Nisan 2017 referandumuna göre de oyunu artırdı.
İTTİFAKLARIN BİRİNCİ ÇIKTIĞI İLLER
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Türkiye'nin büyük bölümünde çoğunluğu alırken, Millet İttifakı Trakya, Ege ve Akdeniz'deki illerde birinci oldu. Cumhur İttifakı, en büyük iki şehir olan İstanbul ve Ankara'da birinci çıkarken, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin'de Millet İttifakı önde bitirdi. Balıkesir, Adana ve Hatay'da ise Cumhur İttifakı ipi göğüsledi. İttifaklarda bulunmayan HDP, Doğu ve Güneydoğu'da 10 ilde birinci oldu.
1 KASIM 2015 BENZERLİĞİ
İttifak oyları esas alındığında, Cumhur İttifakı'nın seçimi birinci tamamladığı illerin tablosu 1 Kasım 2015'te AK Parti'nin kazandığı illerle büyük benzerlik gösterdi. Cumhur İttifakı, 1 Kasım 2015 seçiminde AK Parti'nin birinci çıktığı illerden sadece Antalya, Mersin ve Çanakkale'de ilk sırayı alamadı. Ancak ittifak oyları dikkate alınmayıp parti bazında bakıldığında AK Parti, Çanakkale, Antalya ve Mersin'de de seçimi birinci olarak tamamladı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Hdp 9, Ak Parti İse 3 Milletvekili Çıkardı
- Son Dakika! Başbakan Yıldırım, Balkon Konuşması Yapıyor: Gün, 81 Milyonun Kazandığı Bir Gündür
- İstanbul'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
- Bursa'da Sandıkların Tamamı Açıldı! İşte Sonuçlar
- Erdoğan'ın Zaferi Afrin'de Araç Konvoyu İle Kutlandı
EKONOMİ HABERLERİ
- 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
- Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
- Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi
- Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
- Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar