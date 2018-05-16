CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LONDRA'DA MUSEVİ CEMAATİ TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti.
HAHAMLARIN FİLİSTİN ROZETİ TAKMASI DİKKAT ÇEKTİ
Neturei Karta Cemaati Tevrat'a inanmakla beraber Siyonizm karşıtı olmalarıyla biliniyor. Haham Elahanan Beck'in yakasındaki Filistin bayrağı renklerindeki rozet de dikkat çekti.
GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ
İntercontinental Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.
Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
SİYONİZME KARŞILAR
Neturei Karta Cemaati Tevrat'a inanmakla beraber Siyonizm karşıtı olmalarıyla biliniyor. Haham Elahanan Beck'in yakasındaki Filistin bayrağı renklerindeki rozet de dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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