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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararnameyi İmzaladı, 4 İlin Valisi Değişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararnameyi İmzaladı, 4 İlin Valisi Değişti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARNAMEYİ İMZALADI, 4 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararnameyi İmzaladı, 4 İlin Valisi Değişti(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

2 VALİ MERKEZE ALINDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile Sinop Valisi Hasan İpek merkeze alındı.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ BURDUR VALİSİ OLDU

Söz konusu atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Kırklareli Valiliğine; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Sinop Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Burdur Valiliğine; Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın ise Kırşehir Valiliğine atandı.

Vali atamaları İçişleri Bakanlığının 14 Mayıs tarihli yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesine göre, 14 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

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Kaynak: haberinburada



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