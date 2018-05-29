Muharrem İnce, Kendisine Seslenen Yaşlı Çiftin Yanına Koşarak Gitti
Merkel'den Erdoğan'a Sürpriz Davet: Seçimden Sonra Bekliyoruz
Eski Galatasaraylı Leo Franco, Huesca'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Yıldız Futbolcunun Dövmesi Taraftarları Kızdırdı: Kadro Dışı Bırakın
Emre, Ünlü Hakemi Yerden Yere Vurdu: Ben Tekme Yerken Gülüyordu
Belediye Sağlık İşleri Müdürü, Makamında Karga Besliyor
Samet Aybaba, Bursaspor'la 3 Yıllık Anlaştı
Mezarlıkta Yakalanan Kızın Ailesinden Medyaya Tepki: Kızım Mezarlıkta Alıkoyulmuş, İntihara Kalkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'yi Mahkemeye Verdi
Yol Kapandı, Araç Kuyruğu Oluştu! 2 Kente Ulaşım Sağlanamıyor
Rahminden 61 Miyom Çıkan Kadın Hasta, Doktoru Bile Şaşkına Uğrattı
Milli Yıldız Çağlar Söyüncü'den Transfer İtirafı: Arsenal İle Görüşeceğiz
On Binlerce Taraftar Bir Oldu: Ramos'a Ceza Verin
Karar Yürürlüğe Girdi! Aracını Korsana Verene 2 Yıl Yasak Geliyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'la Görüşen Erol Bulut'u Sildi
15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı! Jandarma Genel Komutanlığı Fetö'den Böyle Temizlenmiş
Sokak Ortasında Yanan İşçileri Vatandaşlar Söndürdü
Bu Halini Unutun! Ak Parti'den Aday Olan Alpay, İmaj Değiştirdi
Akaryakıt Zammı Ötv Düzenlemesiyle İkinci Defa Pompaya Yansımadı
Saadet Lideri, İngiliz Eşiyle İlk Kez Birlikte Görüntülendi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNCE'Yİ MAHKEMEYE VERDİ


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'yi mahkemeye verdi
Tarih : 29 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'yi Mahkemeye Verdi(10/10)6

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddiaları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tazminat davası açtı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, bir mitinginde Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve bunun ardından AK Parti'yi kurduğunu iddia etmişti.

"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"

Erdoğan da bu iddiaya sert sözlerle cevap vermiş ve "Eğer bu iddianı ispatlamazsan namertsin" diye çıkışmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir adım daha geldi ve Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  İnce  Yi  Mahkemeye  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER