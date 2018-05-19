Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak olarak tamamlayan Galatasaray'ı ve taraftarları için kutlama mesajı yayınladı.

ERDOĞAN, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. Tebrikler Galatasaray!" dedi.

Kaynak: haberinburada