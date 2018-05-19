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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı Tebrik Etti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak olarak tamamlayan Galatasaray'ı ve taraftarları için kutlama mesajı yayınladı.

ERDOĞAN, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. Tebrikler Galatasaray!" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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