CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FENERBAHÇE SEÇİMİNİ DEĞERLENDİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ali Bey açık ara büyük bir başarı elde etti. Ben de kendisini arayıp tebrik ettim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fenerbahçe'de başkan seçilen Ali Koç'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
"ARAYIP TEBRİK ETTİM"
Güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıkmasını isteriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten Ali Bey açık ara bir başarı elde etti. Doğrusu ben de evelsi gün arayıp kendisini tebrik ettim. Yeni dönemde o da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Sadece ulusal bazda müsabakalar olmayacak. Zannediyorum, hocayla devam etme gibi bir şeyi var. Aykut Hoca ile devam etmeleri, eksiklerin giderilmesi onların sorunudur. TÜm futbolcularla atılacak adımlarda güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın isteriz." ifadelerini kullandı.
"BAŞAKŞEHİR BENİM TAKIM"
Kulüplerden uluslararası bazda da başarılar beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Orada da Fatih Hoca'nın kendine has üslubu ve ispatlamış olduğu konumu var. Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten tartışılmaz bir durumu var. Kimler gidecek, kalacak bunlar belli değil. Biz de bunları gazetelerden takip ediyoruz. Bizim bu kulüplerimiz, Trabzonspor da dahil. Başakşehir de benim takım. Orada da Abdullah Hoca kendisini ispatlamış vaziyette. Başakşehir'in de ulusal, uluslararası bazdaki başarıları bizleri çok çok sevindirecektir. Kulüplerimize başarılar diliyorum. Artık uluslararası bazda şöyle bir zorlarlarsa biz de iftihar ederiz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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