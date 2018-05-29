CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİ BAŞINDA KUR'AN-I KERİM OKUDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nin bahçesinde bulunan Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ın tadilattaki kabrini ziyaret etti, Kuran-ı Kerim'den ayetler okudu.
İBB'NİN ORGANİZASYONUYLA KUTLANACAK
565 yıl önce yeni bir çağ başlatan İstanbul'un Fethi, yeniden diriliş, yeniden yükseliş ruhuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile kutlanacak.Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla; Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda yapılacak programda, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi bir konser verecek, ardından İstanbul protokolü ile devlet erkânının katılımıyla iftar programı gerçekleştirilecek.
İftar sonrası ise Fetih'in 565. Yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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