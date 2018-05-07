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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞİ EMİNE HANIM'A ZEYTİN DALI UZATTI


Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Hanım'a zeytin dalı uzattı
Tarih : 07 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Eşi Emine Hanım'a Zeytin Dalı Uzattı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı.

ZEYTİN DALINI VERDİ, ELİNİ SIKTI

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi. Zeytin dalını alan Emine Erdoğan, Erdoğan'ın elini sıkıntı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına başladı.

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Kaynak: haberinburada



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