CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU! İŞTE YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİN CEO'SU
NTV-Star ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıkladı.
"5 TANE BABAYİĞİT ÇIKTI VE KONSORSİYUM OLUŞTURDULAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular" dedi.
"MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ ARKADAŞIMIZI BOSCH'TAN TRANSFER ETTİK"
Erdoğan, "Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız." diye konuştu.
MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?
Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.Sent on:11:56 pmFrom:Mecit Çelebi1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki'lidir.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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