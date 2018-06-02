Ali Koç İddialı Konuştu: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz
Cenk Tosun: Takım Arkadaşlarım Ve Türk Halkından Özür Dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su
Millilerden Gollü Beraberlik
Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!
Fransa, Hazırlık Maçında İtalya'yı Rahat Geçti: 3-1
Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!
Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
Filistinlilerin Korunmasını Ön Gören Bm Tasarısını, Abd Veto Etti!
Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
Bursaspor'dan İbrahim Yazıcı'ya Büyük Vefa
Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!
Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek
Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU! İŞTE YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİN CEO'SU


Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte yerli otomobil projesinin CEO'su
Tarih : 02 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su(7/10)3

NTV-Star ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıkladı.

"5 TANE BABAYİĞİT ÇIKTI VE KONSORSİYUM OLUŞTURDULAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular" dedi.

"MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ ARKADAŞIMIZI BOSCH'TAN TRANSFER ETTİK"

Erdoğan, "Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız." diye konuştu.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.Sent on:11:56 pmFrom:Mecit Çelebi1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki'lidir.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Duyurdu  İşte  Yerli  Otomobil  Projesinin  Ceo  Su    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER