CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.
DEMİRÖREN AİLESİNİN KANLICA'DAKİ EVİNE GİTTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi.
CUMHURBAŞKANI YAKLAŞIK 1 SAAT KALDI
Erdoğan, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay ve diğer aile üyelerine taziyelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı.
ORHAN GENCEBAY ERDOĞAN'DAN SONRA EVDEN AYRILDI
Öte yandan Erdoğan içerideyken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziyeye geldi. Bakan Arslan ile sanatçı Orhan Gencebay Erdoğan'dan sonra evden ayrıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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