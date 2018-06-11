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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Tarih : 11 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

DEMİRÖREN AİLESİNİN KANLICA'DAKİ EVİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi.

CUMHURBAŞKANI YAKLAŞIK 1 SAAT KALDI

Erdoğan, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay ve diğer aile üyelerine taziyelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı.

ORHAN GENCEBAY ERDOĞAN'DAN SONRA EVDEN AYRILDI

Öte yandan Erdoğan içerideyken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziyeye geldi. Bakan Arslan ile sanatçı Orhan Gencebay Erdoğan'dan sonra evden ayrıldı.

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Kaynak: haberinburada



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