CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BBP LİDERİ DESTİCİ İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. Görüşme BBP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. Görüşme Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
ERDOĞAN, İNCE'Yİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etmişti.
BBP "CUMHUR İTTİFAKI"NA DESTEK VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
"Cumhur İttifakı"na destek verdiğini açıklayan BBP Genel Başkanı Destici, "Şimdi bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin başını çektiği bir grup bunu şiddetle eleştiriyor. Yarın bizi de ziyaret edecekler. Biz HDP hariç elbette ki bütün siyasi partilerle otururuz konuşuruz ama bizim tavrımız net, biz bu ittifakın yanındayız. Dolayısıyla da sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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