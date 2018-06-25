CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALKON KONUŞMASINI ERTELEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği VE balkon konuşmasını yarın yapacağı öğrenildi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek.
BALKON KONUŞMASINI BAŞBAKAN YILDIRIM YAPACAK
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek. Balkon konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını pazartesi akşam yapacağı öğrenildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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