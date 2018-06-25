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Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasını erteledi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALKON KONUŞMASINI ERTELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği VE balkon konuşmasını yarın yapacağı öğrenildi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkon Konuşmasını Erteledi(5/10)1

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek.

BALKON KONUŞMASINI BAŞBAKAN YILDIRIM YAPACAK

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek. Balkon konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını pazartesi akşam yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada



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