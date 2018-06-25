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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPIYOR


Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapıyor
Tarih : 25 Haziran 2018, 03:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkon Konuşması Yapıyor(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezinde toplanan vatandaşlara sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"SİZLERİ EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM"

Sevgili milletim, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, sevgili Ankaralılar... Değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

"İSTANBUL'DA YAŞANAN ELİM BİR KAZADA KÜÇÜK BİR EVLADIMIZ AĞIR BİR YARALANMA GEÇİRDİ"

Hiç endişeniz olmasın, hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın önünde rükuda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Ancak İstanbul'da yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi.

"HER BİRİNİZE AYRI AYRI ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Gereken müdahaleler yapılıyor. Şuan ameliyattalar. 7 yaşında... Sizlerden de dua istiyorum. Coşkunuz, sevginiz, aşkınız, sevdanız, desteğiniz, kardeşliğiniz için havalimanından buraya yolboyu binlerce kardeşime, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Sizler 3 Kasım seçimlerinde yanımızdaydınız. Bizi iktidara taşıdınız. 'Durmak yok yola devam' dediniz. 'Bu şarkı burada bitmez' dediniz.

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Kaynak: haberinburada



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