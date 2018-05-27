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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Binlerce Kişiyle İftar Yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKESİR'DE BİNLERCE KİŞİYLE İFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitinginin ardından binlerce vatandaş ile birlikte orucunu açtı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Binlerce Kişiyle İftar Yaptı(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitinginin ardından binlerce vatandaş ile birlikte orucunu açtı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Erdoğan iftar sonrası kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

ORUCUNU MEYDANDA AÇTI

Akşam saatlerinde Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen mitingin ardından binlerce vatandaş ile birlikte orucunu Kuvayı Milliye Meydanında açtı.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

İftarın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü ile şehirden ayrıldı.

İşte iftar sonrası programdan dikkat çeken kareler:

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Kaynak: haberinburada



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