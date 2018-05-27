CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKESİR'DE BİNLERCE KİŞİYLE İFTAR YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitinginin ardından binlerce vatandaş ile birlikte orucunu açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki mitinginin ardından binlerce vatandaş ile birlikte orucunu açtı.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Erdoğan iftar sonrası kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
ORUCUNU MEYDANDA AÇTI
Akşam saatlerinde Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen mitingin ardından binlerce vatandaş ile birlikte orucunu Kuvayı Milliye Meydanında açtı.
VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
İftarın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü ile şehirden ayrıldı.
İşte iftar sonrası programdan dikkat çeken kareler:2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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