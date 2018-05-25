Döviz Fiyatlarındaki Artış Trabzonspor'u Vurdu
Gülben'in Zor Anları! Çocuklardan Aldığı Cevapla Dondu Kaldı
Çıplak Fotoğrafları Çıkan Berk Oktay'a Eşinden Ağır Suçlamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Üniversiteye Rektör Atadı!
Bahçeli'nin Çakıcı Ziyaretine Hükümetten İlk Yorum: Partilerin Farklılıkları Kendilerini Bağlar
Trabzonspor, Milan İle Zorunlu Hazırlık Maçı Oynayacak
Merkezden Dolara Bir Hamle Daha! İhracat Kredilerinde Kuru Sabitledi
İnce'nin Ziyareti Sonrası Cerrahpaşa'nın Dekanı Görevden Alındı
Balık Avlamaya Giden 4 Kafadar, Bu Halde Bulundu
Yeni Uyarı Geldi! Yağmura Hazırlıksız Yakalanan İstanbullular Dikkat
İş Yeri Basıp Arkadaşlarını Döven Kızlar Gözaltına Alındı
Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca, İtalyan Ekibi Roma'ya Gidiyor
Galatasaraylı Taraftarların Hışmına Uğrayan Rıza Kocaoğlu, Kendini Savundu
Geri Sayım Başladı! Dünyada 3. Sıraya Yerleşecek
Müjdeyi Erdoğan Verdi! Memur Maaşları Artacak
Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin
Yasak Aşkı Uğruna Parmaklıklara Sıkışan Adam: Sonuna Kadar Arkasındayım
Sunucu Bircan İpek Ve Şenol İpek Tek Celsede Boşandı
İsrail, 1915 Olaylarının Soykırım Olarak Tanınması Konusunu Meclis Gündemine Aldı
Fikret Orman İddialı Konuştu: Güneşli Günler Yeniden Doğacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Üniversiteye Rektör Atadı!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

YÖK'ÜN ÖNERDİĞİ ADAYLAR ARASINDAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı.

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  3  Üniversiteye  Rektör  Atadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER