CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamaları ve bir üniversite rektörünü görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
YÖK'ÜN ÖNERDİĞİ ADAYLAR ARASINDAN YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı.
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ GÖREVDEN ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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