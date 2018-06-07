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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Bakanlığın Birleştirileceğini Açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2 BAKANLIĞIN BİRLEŞTİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 07:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Bakanlığın Birleştirileceğini Açıkladı(9/10)5

Sahur programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı."

"2 BAKANLIĞI BİRLEŞTİRİYORUZ"

Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak." dedi.

"GENÇLER KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN"

Bu kadrolaşmayla gerek illerdeki gerek merkezdeki kadroların sayılarının artacağını dile getiren Erdoğan, öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmesini tavsiye etti, devletin kapılarının onlara açılacağını söyledi.

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Kaynak: haberinburada



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