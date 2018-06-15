CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BAYRAMDA MİTİNG MESAİSİ YAPACAK
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan liderler bayramda da mitinglerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününü İstanbul'da karşılarken, Muharrem İnce ise memleketi Yalova'da olacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan liderler bayramda da mitinglerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününü İstanbul'da karşılarken, Muharrem İnce ise memleketi Yalova'da olacak.
CUMHURBAŞKANI BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ İSTANBUL'DA
Bayramın birinci günü İstanbul'da olacak Erdoğan,ikinci günü Antalya mitinginde, üçüncü günü de partisinin büyük İstanbul mitinginde konuşacak.
MUHARREM İNCE BAYRAMI MEMLEKETİNDE KARŞILAYACAK
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bayramı memleketi Yalova'da karşılayacak. İnce, bayramın ikinci günü İstanbul'da, üçüncü günü Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta seçim çalışmalarını sürdürecek.
BAŞBAKAN TUNCELİ'YE GİDECEK
Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını İstanbul'da kılacak. Bayramın birinci gününde Tunceli'ye geçecek Yıldırım, bu ilde vatandaşlarla bayramlaşma programına katılacak. Yıldırım'ın aynı gün memleketi Erzincan'a gitmesi bekleniyor.
Bayramın ikinci günü, partisinin Tokat ve Sivas mitinglerine katılmasının ardından İstanbul'a gitmesi planlanan Yıldırım, bayramın üçüncü gününü de İstanbul'da geçirecek. bayramı Ankara'da geçirecek.
MERAL AKŞENER BAYRAMDA AHLAT'TA OLACAK
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise bayramda Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak.
KILIÇDAROĞLU BAYRAMI ANKARA'DA GEÇİRECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı Ankara'da geçirecek. Bazı bayramlaşma programlarında bulunacak Kılıçdaroğlu, bayramın son günü Ankara 3. seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.
BAHÇELİ BAYRAMDA ANKARA VE İSTANBUL'DA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli, bayramın birinci günü Ankara'da, ikinci günü ise İstanbul'da parti örgütüyle bayramlaşacak.
KARAMOLLAOĞLU BAYRAMDA ANKARA'DA
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da bayramı Ankara'da kutlayacak liderlerden.
PERİNÇEK BAYRAMDA İSTANBUL'DA OLACAK
Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, bayramda İstanbul'da olacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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