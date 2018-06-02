CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE, KENDİSİNE HEDİYE EDİLEN 'ELİF' TABLOSUNU TERS TUTTU
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye seçim ziyareti için gittiği Gümülcine'de "Elif" tablosu hediye edildi. İnce, "Elif" tablosunu ters tutunca çok konuşulacak bir görüntü ortaya çıktı.
24 Haziran erken seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisine hediye edilen "Elif" tablosunu ters tuttu.
HEDİYE EDİLEN ELİF TABLOSUNU TERS TUTTU
Muharrem İnce'ye seçim ziyareti için gittiği Gümülcine'de "Elif" tablosu hediye edildi. İnce, "Elif" tablosunu ters tutunca tartışılacak bir görüntü ortaya çıktı.
"ELİF'İ GÖRÜP MERTEK SANMAK DEYİMİNE KATKISI İÇİN İNCE'YE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Elifi görüp mertek sanmak" deyimine görsel katkısı için Muharrem İnce'ye teşekkür borçluyuz' ifadesini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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