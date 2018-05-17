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Cumhur İttifakı'na bir destek daha geldi! Resmen açıkladılar

CUMHUR İTTİFAKI'NA BİR DESTEK DAHA GELDİ! RESMEN AÇIKLADILAR

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, Anavatan Parisi 24 Haziran seçimlerinde destek olacağını açıkladı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Cumhur İttifakı'na Bir Destek Daha Geldi! Resmen Açıkladılar(10/10)6

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi. Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.

KURUCUSU TURGUT ÖZAL

Anavatan Partisi 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuştu. 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmış, 1996 ile 2002 yılları arasında da çeşitli koalisyon hükümetlerinin içinde yer almıştı.

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Kaynak: haberinburada



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