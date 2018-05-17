CUMHUR İTTİFAKI'NA BİR DESTEK DAHA GELDİ! RESMEN AÇIKLADILAR
AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, Anavatan Parisi 24 Haziran seçimlerinde destek olacağını açıkladı.
AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi. Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.
Büyük Birlik Partisi de ittifakı destekleyeceğini duyurmuştu.
KURUCUSU TURGUT ÖZAL
Anavatan Partisi 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulmuştu. 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmış, 1996 ile 2002 yılları arasında da çeşitli koalisyon hükümetlerinin içinde yer almıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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