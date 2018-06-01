CUMA NAMAZINI MESCİD-İ AKSA'DA KILMAK İSTEYEN MÜSLÜMANLAR, AYRIM DUVARI'NI MERDİVENLE AŞIYOR
Filistinliler, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki duvarı merdivenle aşıyor.
Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor.
ÇOK SAYIDA KONTROL NOKTASI BULUNUYOR
Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa'da kılmak amacıyla Kudüs'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası yer alıyor.
GEÇİŞLERE İZİN VERMİYORLAR
İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.
MERDİVEN DAYAYIP TIRMANIYORLAR
Ayrım Duvarı'nın çeşitli yerlerine merdiven dayayan ve tırmanan gençler, Aksa'da bir vakit namaz kılmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Bununla kalmayıp zaman zaman düşme ya da İsrail askerlerine yakalanma tehlikesi de yaşıyorlar.
"ÖZEL İZİN BELGESİ İSTİYORLAR"
Filistinli İyad Kemil (36), AA muhabirine, cuma namazını kılmak için şehre girişine izin verilmediğini belirterek, "Namaz kılmamıza engel oluyorlar. Bizden özel izin belgesi istiyorlar. Ama başvuruları 'güvenlik' gerekçesiyle reddediyorlar" dedi.
Kaynak: haberinburada
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