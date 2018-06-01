İyi Parti'nin Seçim Şarkısı Aleyna Tilki'yi Sollayarak Birinci Oldu
8 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan Şüpheli, Suçlamaları Reddetti
Bolu, F.Bahçe'den 1 Milyona Transfer Ettiği Kaleciyi Bedavaya Gönderdi
Tunus - Türkiye Maçının Hakemi Değişti
Milyonların Beklediği Ödeme, Bugünden İtibaren Hesaplara Yatıyor
Son Dakika! Bahçeli'den Yeni Af Çıkışı: Bayram Öncesi İnşallah Bir Adım Atılır
Mustafa Reşit Akçay'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Şehit Uzman Çavuşun Tabutunu 1 Yaşındaki Oğlu Karşıladı
Real Madrid'de Zidane'nın Yerine Ya Pochettino Ya Löw Gelecek
Uganda'da Sosyal Medyaya Dedikodu Vergisi Geldi
İkiz Kız Kardeşlerin Biber Kavgasında, Babaları Kalp Krizi Geçirerek Can Verdi
Cuma Namazını Mescid-İ Aksa'da Kılmak İsteyen Müslümanlar, Ayrım Duvarı'nı Merdivenle Aşıyor
Fatih Terim, Eski Öğrencisinin Transferine Onay Verdi
Erdoğan, Yurtta Yaptığı Sahurla Farkında Olmadan Rekortmen Oldu
Chp'nin Gülen Dosyası Talebine Adalet Bakanlığından İzin Çıktı
Çavuşoğlu'ndan İngiliz Gazeteciye Tokat Gibi Sözler
Alpay Özalan, İzmir Belediyesine Çattı: 1993'ten Beri Aynı Halde Duruyor
Şehir Hastaneleriyle İlgili Haberi Kurmaca Çıktı
Yolcuları Kusturacak Kadar Kokan Yolcu Yüzünden Uçak Acil İniş Yaptı!
Fren Yerine Gaza Basınca Apartman Boşluğuna Uçtu

Cuma Namazını Mescid-i Aksa'da Kılmak İsteyen Müslümanlar, Ayrım Duvarı'nı Merdivenle Aşıyor

CUMA NAMAZINI MESCİD-İ AKSA'DA KILMAK İSTEYEN MÜSLÜMANLAR, AYRIM DUVARI'NI MERDİVENLE AŞIYOR

Filistinliler, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki duvarı merdivenle aşıyor.

Tarih : 01 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Cuma Namazını Mescid-İ Aksa'da Kılmak İsteyen Müslümanlar, Ayrım Duvarı'nı Merdivenle Aşıyor(8/10)4

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor.

ÇOK SAYIDA KONTROL NOKTASI BULUNUYOR

Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa'da kılmak amacıyla Kudüs'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası yer alıyor.

GEÇİŞLERE İZİN VERMİYORLAR

İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

MERDİVEN DAYAYIP TIRMANIYORLAR

Ayrım Duvarı'nın çeşitli yerlerine merdiven dayayan ve tırmanan gençler, Aksa'da bir vakit namaz kılmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Bununla kalmayıp zaman zaman düşme ya da İsrail askerlerine yakalanma tehlikesi de yaşıyorlar.

"ÖZEL İZİN BELGESİ İSTİYORLAR"

Filistinli İyad Kemil (36), AA muhabirine, cuma namazını kılmak için şehre girişine izin verilmediğini belirterek, "Namaz kılmamıza engel oluyorlar. Bizden özel izin belgesi istiyorlar. Ama başvuruları 'güvenlik' gerekçesiyle reddediyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cuma  Namazını  Mescid-İ  Aksa  Da  Kılmak  İsteyen  Müslümanlar  Ayrım  Duvarı    
Merdivenle  Aşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER