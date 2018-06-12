ÇUKUR'UN GÖRKEMLİ SEZON FİNALİ GÖSTERİMİ HOLLYWOOD GALALARINI ARATMADI
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen sezon finali için görkemli bir gala gecesi düzenlendi. Çukur oyuncuları tam kadro katıldı.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen sezon finali için görkemli bir gala gecesi düzenlendi. Çukur oyuncularının tam kadro katıldığı ve Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala gecesi, Tohum Otizm Vakfı yararına yapılıyor.
BİNLERCE "ÇUKUR" HAYRANI HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE AKIN ETTİ
Çukur Sezon Finali Gala Gecesi Haliç'te yapıldı. Binlerce Çukur hayranı dizinin sezon finalini oyuncularla birlikte izlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne akın etti.
HOLLYWOOD GALALARINI ARATMADI
Hollywood galalarını aratmayan gecede ünlü oyuncular kırmızı halıda yürüyerek salona girdi.
OYUNCULAR ŞIK KIYAFETLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Kendilerini bekleyen hayranlarıyla gala öncesinde bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren ünlü oyuncular şık kıyafetleriyle de göz kamaştırdı.
YILLARCA UNUTULMAYACAK BÜYÜK SEZON FİNALİ
Show TV'nin fenomen dizisi "Çukur" yıllarca unutulmayacak büyük sezon finaliyle milyonları ekran başına kilitlerken, oyuncular da finali hayranlarıyla birlikte izledi.
Kaynak: haberinburada
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