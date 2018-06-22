Tatil için Antalya'yı tercih eden İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, günübirlik turlar için yat kiraladı.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.

YAT KİRALADILAR

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'yı tercih etti. Üç gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı.

SIÇAN ADASI'NIN ETRAFINDA TURLADI

Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

Cübbeli Ahmet Hoca ve beraberindekiler böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada