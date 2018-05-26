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CRİSTİANO RONALDO'NUN MUHAMMED SALAH'A BAKIŞI OLAY OLDU!


Cristiano Ronaldo'nun Muhammed Salah'a bakışı olay oldu!
Tarih : 26 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Cristiano Ronaldo'nun Muhammed Salah'a Bakışı Olay Oldu!(8/10)4

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Muhammed Salah'a bakışıyla sosyal medyada gündem oldu.

Mücadele öncesinde çıkış tünelinde karşı karşıya gelen takımlar maça çıkmak için beklerken Portekizli yıldız, Ballon D'or'daki en büyük rakibi Muhammed Salah'a ilginç bir bakış attı.

RONALDO RAKİBİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞTI

Maça oldukça konsantre bir vaziyette olan Salah, Ronaldo'yu fark etmezken Portekizli dünya yıldızı rakibi üzerinde psikolojik baskı uygulamaya çalıştı.

Muhammed Salah bu sezon çıktığı 51 resmi maçta 44 gol atarken 16 da asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo ise çıktığı 43 resmi maçta 44 gol atarken 8 de asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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