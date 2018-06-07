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Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı

CRİSTİANO RONALDO, REAL MADRİD'DEN AYRILMA KARARI ALDI

Portekiz basını, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den kesin olarak ayrılma kararı aldığını yazdı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den Ayrılma Kararı Aldı(7/10)3

Hakkında çıkan vergi kaçırma suçlamasından ötürü İspanya'da zor günler geçiren Cristiano Ronaldo'yla ilgili Portekiz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi.

Record gazetesi, Portekizli süperstarın Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğünü ve bu kararından vazgeçmesinin imkansız olduğunu öne sürdü.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Haberde 33 yaşındaki futbolcunun bu kararına gerekçe olarak ise Real yönetimiyle ekonomik konusunda anlaşamaması ve başkan Florentino Perez'le köprüleri atması gösterildi.

Sözleşmesi 2021 yazında sona eren dünyaca ünlü yıldızın adı, bir süredir eski kulübü Manchester United ile birlikte anılıyordu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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