Hakkında çıkan vergi kaçırma suçlamasından ötürü İspanya'da zor günler geçiren Cristiano Ronaldo'yla ilgili Portekiz basınından gündem yaratacak bir iddia geldi.

Record gazetesi, Portekizli süperstarın Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğünü ve bu kararından vazgeçmesinin imkansız olduğunu öne sürdü.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Haberde 33 yaşındaki futbolcunun bu kararına gerekçe olarak ise Real yönetimiyle ekonomik konusunda anlaşamaması ve başkan Florentino Perez'le köprüleri atması gösterildi.

Sözleşmesi 2021 yazında sona eren dünyaca ünlü yıldızın adı, bir süredir eski kulübü Manchester United ile birlikte anılıyordu.

Kaynak: haberinburada