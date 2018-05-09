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Çorum'da Mezarlıktaki Ağlayan Kızı Canlı Yayında Anlatan Muhabiri Yaşlı Adam Korkuttu!

ÇORUM'DA MEZARLIKTAKİ AĞLAYAN KIZI CANLI YAYINDA ANLATAN MUHABİRİ YAŞLI ADAM KORKUTTU!

Türkiye'nin gündemini sarsan Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden bir muhabir, mezarlıktan canlı yayın yaparken bir anda arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuldu.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Çorum'da Mezarlıktaki Ağlayan Kızı Canlı Yayında Anlatan Muhabiri Yaşlı Adam Korkuttu!(10/10)6

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden bir muhabir, mezarlıktan korka korka canlı yayın yaparken bir anda arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuluyor. Muhabirin arkasından yaklaşarak 'phöö' diyen yaşlı adam üstüne bir de 'Korkmayın böyle şeylerden' diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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