Çorum'da bir otopark kulübesinin içinde mahsur kalan ve vücudunun birçok yeri yanan 20 yaşındaki genç, kadın esnaf tarafından kurtarıldı.

Çorum'da bir otopark kulübesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan 20 yaşındaki otopark görevlisini kadın esnaf içeri girip kurtardı.

OTOPARK KULÜBESİ YANINCA ESNAF İTFAİYEYE HABER VERDİ

Olay Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı itfaiye ve polise haber verdi. Esnaflar bir taraftan da İtfaiye ve polis gelmeden kulübeye koştu.

KADIN ESNAF BİRÇOK BÖLÜMÜ YANAN KİŞİYİ DIŞARI ÇIKARDI

Çevre esnaflarından olduğu öğrenilen Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara'yı dışarıya çıkardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada