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Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
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Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı

ÇORBA OLACAKTI! TENCEREDEN ÇIKMAYA ÇALIŞAN KEREVİT SIKIŞAN KOLUNU KOPARIP KAÇTI

Çin'de bir restoranda çorba yapılmak üzere olan kerevitlerden biri, tencereden çıkmaya çalışırken sıkışan kolunu pençesiyle koparıp kaçtı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı(9/10)5

Çin'de bir restoranda çorba yapılmak üzere olan kerevitlerden biri, tencereden çıkmaya çalışırken sıkışan kolunu diğer pençesiyle koparıp kaçtı.

VİDEOYU WEİBO'YA YÜKLEDİ BİR MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Tatlı su ıstakozu olan kerevitin kaçarken çekilen görüntüsü internette bir milyona yakın kişi tarafından izlendi. Görüntüleri çeken 'Jiuke' adlı sosyal medya kullanıcısı videoyu Çin'deki paylaşım platformu Weibo'ya yükledi. Jiuke daha sonra takipçilerine kaçan kereviti 'evcil hayvan olarak beslemek için aldığını' söyledi.

"KAÇMAK İÇİN NE KADAR UĞRAŞMIŞ SAKIN YEME" MESAJI

Weibo kullanıcılarından da cesur kerevit için destek mesajları geldi. Bir kullanıcı "Bırakın gitsin" dedi, bir diğer kullanıcısı da "Kaçmak için ne kadar uğraşmış, sakın yeme" mesajı paylaştı.

"YAŞAMASINA İZİN VERDİM, EVE ALDIM" DİYE CEVAP VERDİ

Jiuke de takipçilerine "Yaşamasına izin verdim. Eve aldım, akvaryumda besliyorum" yanıtını verdi.

ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK KABUKLU HAYVAN KAYNAĞI

Çin restoranlarında son dönemde kerevitle yapılan tarifler oldukça ilgi görüyor. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın Tarım Bakanlığı'na dayandırdığı verilere göre dünyanın en büyük kabuklu hayvan kaynağı Çin. Çin'de kabul hayvan üretimi 2007'de 265.500 tondan, 2016'da 852.300 tona çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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