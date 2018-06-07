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Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac

COMOLLİ'NİN HEDEFİNDEKİ TEKNİK DİREKTÖR: ZELJKO BUVAC

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni yapılanmasındaki ilk harekatı Comolli olmuştu, iddialara göre Comolli'nin çalışmak istediği teknik adam Klopp'un 17 yıl yardımcılığını yapan Zeljko Buvac.

Tarih : 07 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac(7/10)3

Fenerbahçe'de tarihi kongre sonrası Başkanlık koltuğuna geçen Ali Koç, Damien Comolli'yi 'Sportif Direktör' olarak takımın başına getirerek ilk projesini gerçekleştirmişti, sırada Jurgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac var.

Damien Comolli'nin Sportif Direktörlüğe resmen başlamasının ardından sarı-lacivertli yönetimde kollar sıvandı. Aykut Kocaman yaptığı açıklamada 'İstifa etmedim' dese de, Comolli'nin takımın başına Zeljko Buvac'ı getirmek istediği belirtildi.

"KLOPP'UN İKİZİ GİBİ"

Klopp'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Buvac için Nuri Şahin "Klopp'un ikizi gibi" yorumunda bulunmuştu.

Dış basında çıkan haberlere göre Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger yerine Unai Emery'den önce Zeljko Buvac düşünülüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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