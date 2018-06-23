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'ÇOK ÇILDIRACAKLAR' DİYEN ERDOĞAN'DAN 3. HAVALİMANI İÇİN BÜYÜK MÜJDE


'Çok çıldıracaklar' diyen Erdoğan'dan 3. Havalimanı için büyük müjde
Tarih : 23 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : 'çok Çıldıracaklar' Diyen Erdoğan'dan 3. Havalimanı İçin Büyük Müjde(8/10)4

TRT 1, TRT Haber ve TRT World'de yayınlanan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı ile ilgili "100 bin kişi çalışacak. Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar" ifadelerini kullandı.

"DESTİNASYON OLARAK THY DÜNYANIN BİR NUMARASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havalimanı meselesi. Dünya artık çok ciddi bir rekabetin içerisinde Batıda öyle havayolu firmaları var ki THY'yi özellikle izliyorlar. Destinasyon olarak THY dünyanın bir numarası. Bunu şu anda batı firmaları yakalayamıyor" dedi.

"2023'TE YOLCU POTANSİYELİ 150 MİLYONA ÇIKIYOR"

Erdoğan, "Filomuz da 400'e yaklaşıyor. Geniş gövdelerde de THY çalışmalarını yapıyor. Yeni havalimanında 6 pist olacak. Burada toplam proje alanı 76 buçuk milyon metrekare. Bizim Atatürk Havalimanı'mız ise 12 milyon metrekareydi. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu taşıyacak burası. Ama 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkıyor. Şimdi bu onları rahatsız etmez mi?"

"BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bir de şu var. Bizim yeni aldığımız geniş gövdeli uçaklar, dünyanın diğer ucuna gidiyor. 16 saat 18 saat uçabiliyor. Bu tabii birilerini rahatsız ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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