Son Dakika! Güvenpark Saldırısı Davasında Mütalaa Verildi: 4 Sanık İçin 37'şer Kez Müebbet İstendi
Ormanlık Arazide Bulunan Yanmış Cesedin Sırrı Çözüldü!
Kefen Giyip Yaşlı Annesine Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti!
Hükümet Kanadından Bahçeli'ye Bir Af Reddi Daha: Gündemimizde Yok
Türkiye İle Abd Anlaştı! Ypg Münbiç'ten Çekiliyor
Başarılı İş Adamı Eyyup Yıldız Vekilliğe Hazırlanıyor
Bakan Özhaseki: İmar Barışı Müracaatları E-Devlet Üzerinden Yapılacak
İstanbullular Güneşe Aldanmayın, Saatler Sonra Fırtına Kopacak!
Sezonun İlk İmzasını Oğuzhan Atıyor
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
Dünyaca Ünlü Yıldız Shakira, Mustafa Sandal'ın 13 Yıl Önce Hediye Ettiği Bağlamayı Evinde Saklıyor
Sağlık Bakanlığı Hastanedeki Fuhuş Skandalına El Koydu: 4 Kişi İşten Atıldı
Bir Cemaat Daha Oyunun Rengini Belli Etti
Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor
Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Trabzon'da Türk Bayrağını Alıp Yere Atan Şahıs, Her Yerde Aranıyor
Ovit Tüneli'nin Açılış Tarihi Belli Oldu
Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar
Son Dakika! Çavuşoğlu: Ypg Münbiç'ten Çekilecek, Yerel Halk Bölgesine Dönecek

Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar

ÇOCUK PARKINDA DEHŞET! 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU PİTBULL'UN DİŞLERİNDEN ZOR KURTARDILAR

Tekirdağ'da arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. 6 kişi tarafından güçlükle kurtarılan çocuğa, hastanede 52 dikiş atıldı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar(9/10)5

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki İdil B. sahipsiz pitbul cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük İdil'i parktaki 6 kişi güçlükle kurtarırken, yüzünden yaralanan ve hastaneye kaldırılan küçük kıza 52 dikiş atıldı.

PİTBULL'UN SALDIRISINDAN GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan İdil B.'ye sahipsiz dolaşan pitbul cinsi bir köpek saldırdı. Olay anında parkta büyük panik yaşanırken, İdil'in ailesi ve çevredekiler duruma hemen müdahale etti. İdil güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı. Burada çevredeki diğer kişilere de saldırmaya çalışan pitbull ardından uzaklaştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Pitbul saldırısı sonrası yüzünün şakak kısmından yaranan ve kanlar içinde kalan İdil, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yüzünde derin ısırık izi oluşan İdil hemen tedavi altına alındı ve 52 dikiş atıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ise 12 yaşındaki İdil B. taburcu oldu.

"BAŞKA ÇOCUKLARIN BAŞINA GELMESİN"

Saldırgan bir köpek olarak bilinen pitbulun başıboş sokakta gezmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren baba B.B., "Kendini bilmez densiz birinin beslediği pitbul cinsi köpek, kızıma çocuk parkında, 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen başka çocuğun başına gelmesin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuk  Parkında  Dehşet  12  Yaşındaki  Çocuğu  Pitbull  Un  Dişlerinden  Zor  Kurtardılar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER