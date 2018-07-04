Bergüzar Korel, takipçinin çocuk tazcizi ile ilgili videonun altına yazdığı yoruma sinirlenerek kullanıcı ismini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARTIK DAYANAMADIM VE İFŞA EDİYORUM"

Korel, takipçinin çirkin sözlerini sindiremediğini şu sözlerle takipçileriyle paylaştı.

"Yazdım yazdım sildim.Uzun zamandır en doğru kelimeleri bulmaya çalıştım beceremedim. Ama bugün çocuk tacizi ile ilgili bir videonun altına yazılmış bu yorumu görünce artık dayanamadım ve ifşa ediyorum.Görün bu pisliği,fake bu diyenler çıkabilir,o daha da acı,daha da pislik.Ne olduk biz ben anlayamıyorum?Nasıl bir kötülük,çürümüşlük,kokuşmuşluktur sana bunu söyleten.Hiç mi sevilmedin?Bir çocuk hiç mi tutmadı parmağından?Hiç mi çiçek koklamadın mesela ya da hiç mi şükretmedin aldığın nefese?Hiç mi bir çocuğun gülen kahkahası umut olmadı hayatına?Kokuşmuşluğunla geberip gitmeni istiyorum sen ve senin gibilerin,karşıma çıktıkça paylaşacağım sizin gibi pislikleri,o meleklerin yerine sen neden nefes alıyorsun acaba?Adalet bu dünyada seni de bulacak!O zaman bu kirli karanlık zihniyetinin cezasını çekeceksin!!! İnanıyorum!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Güzel oyuncu bu tarz yorumları gördüğünde ifşa etmeye devam edeceğini ve bu tarz kullanıcılar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kaynak: haberinburada