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Çocuk doğurmanın yasak olduğu adadan şaşırtıcı haber

ÇOCUK DOĞURMANIN YASAK OLDUĞU ADADAN ŞAŞIRTICI HABER

Brezilya'da nüfusu kısıtlı tutmak amacıyla çocuk doğurmanın yasak olduğu adada, 12 yıl sonra ilk defa bir bebek dünyaya geldi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Çocuk Doğurmanın Yasak Olduğu Adadan Şaşırtıcı Haber(7/10)3

Brezilya'nın 3 bin nüfuslu Fernando de Noronha Adası'nda 22 yaşındaki genç kadın, hafta sonu bir kız bebek dünyaya getirdi.

HAMİLE OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, "O Globo" internet sitesine yaptığı açıklamada, hamile olduğunun farkında olmadığını ve bu olay karşısında söyleyecek söz bulamadığını belirtti.

Kadın, "Cuma gecesi sancım vardı. Sonra doğum yaptım. Bu bir kız bebekti. Dilim tutuldu sanki." diye konuştu.

YÖRE HALKI DOĞUMDAN MEMNUN

Bebek daha sonra yerel bir hastaneye götürüldü. Yetkililer, doğumu doğruladı ve "Kadın, evinde doğum yapmış. Aile hamilelikten haberleri olmadığını söylüyor." dedi.

Bebeğin dünyaya gelmesinden memnun olan yöre halkı, aileye yardımda bulunuyor.

NÜFUSU SINIRLI TUTUYORLAR

Dünyanın en güzel sahillerinden birine sahip olan Fernando de Noronha Adası, ünlü su altı yaşam rezervlerini koruma altında tutmak için nüfusunu sınırlı tutuyor. Bebek bekleyen kadınlardan, ana karaya taşınmaları talep ediliyor. Adada doğumevi de bulunmuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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