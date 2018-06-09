ÇOCUĞUNU VATANDAŞLARIN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEYE İŞETEN ANNE, BİLECİK'İ AYAĞA KALDIRDI
Bilecik'te yanında bulunan kız çocuğunu yukarı kaldırarak vatandaşların su içtiği çeşmeye işeten kadının fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki çekti.
Bilecik'te dün akşam bir bayanın, yanındaki kız çocuğuna, vatandaşların su içtiği çeşmenin içine çişini yaptırdığını gösteren ve sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf büyük tepkilere neden oldu.
ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Olay, dün akşam merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde yaşandı. Yolda yürülen bir bayan, yanında bulunan kız çocuğunu yukarı kaldırarak vatandaşların su içmek için kullandığı çeşmenin içine, çevredeki insanlara aldırış etmeden çişini yaptırdı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Oradan geçen başka bir vatandaşın, cep telefonu ile çekilen resmi sosyal medya üzerinden paylaşması sonrası kadına tepkiler yağdı.
EKİPLER YIKAYARAK TEMİZLEDİ
Bu tepkiler sonrası bu sabah Bilecik Beledisi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından o çeşme sabunlu suyla yıkanarak temizlendi.
Kaynak: haberinburada
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