ÇOCUĞUNA HASRET KALAN BABA OĞLUNU GÖREBİLMEK İÇİN KAFASINA SİLAH DAYADI
Ankara'da uzun süredir çocuğunu göremeyen baba, oğlunu görebilmek için kafasına silah dayadı. Polis memurunun uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği baba, oğluna sarıldı.
Ankara'da iddiaya göre uzun süredir çocuğunu göremeyen baba, oğlunu görebilmek için kafasına silah dayadı. Kafasına silah dayayan vatandaşı müzakereci polis memuru uzun uğraşlar sonucu ikna etti ve baba oğluna sarıldı.
BİR TÜRLÜ OĞLUNU GÖREMEYEN BABA KAFASINA SİLAH DAYADI
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, küçük yaştaki çocuğunu görebilmek için 2 gün üst üste boşandığı eski eşinin 823 Sokak'taki evine geldi. Bir türlü çocuğunu göremeyen şahıs, bugün öğle saatlerinde silahıyla birlikte tekrar eski eşinin evine geldi. Evde kimseyi bulamayınca, elindeki silahla apartmanın önüne indi ve silahı başına dayadı. Başına silah dayayan vatandaşı gören mahalleli durumu hemen polise bildirdi.
SOKAKLA KESİŞEN TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Sokağa çıkan tüm giriş çıkışları kapattıktan sonra olası bir tehlikeye karşılık durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ekipler başına silah dayayan vatandaşı ikna edebilmek için çalışmalara başladı. Bir türlü ikna olamayan şahıs, oğlunu görmek istediğini söyledi.
BABA OĞLUNA SARILDI
Daha sonra olay yerine müzakereci polis memuru geldi. Müzakereci polis, sandalyeye oturarak elinde silah bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Müzakereci uzun uğraşlar sonucu başına silah dayayan vatandaşı ikna etti. O sırada olay yerine elinde silah olan kişinin aile büyükleri intikal etti. Ayrıca silaha el konulduktan sonra şahsın çocuğu da olay yerine getirildi ve babaya verildi. Kafasına silah dayayan baba, çocuğuyla birlikte polis arabasına bindirilerek emniyete götürüldü.
"KAFASINA SİLAH DAYADI"
Olayı gören vatandaşlar, şahsın çocuğuna hem hediye vermek hem de görebilmek için iki gündür bu binaya geldiğini ama bir türlü çocuğunu göremediğini belirterek, "Bugünde silahla buraya geldi ve kafasına silah dayadı" dedi.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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