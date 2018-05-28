COCA-COLA İLK ALKOLLÜ İÇECEĞİNİ JAPONYA'DA PİYASAYA SÜRDÜ
Coca-Cola, tarihinde ilk kez Japonya'da alkollü bir içecek piyasaya sürdü. Yerel bir içkiden üretilen içeceğin, başka ülkelerde satılması düşünülmüyor.
Coca-Cola, yeni pazarlar ve tüketiciler kazanma amacıyla tarihinde ilk kez Japonya'da alkollü bir içecek piyasaya sürdü. Şirket, düşük alkollü ve asitli limon aromalı içecekle özellikle gençleri ve kadınları hedefliyor.
YEREL BİR İÇKİNİN FARKLI BİR ÇEŞİDİ OLACAK
Coca-cola, shochu adlı yüksek alkollü yerel içkinin, aromalı bir asitli içecekle karıştırıldığı Chu-hi adı verilen ve teneke kutularda satılan içeceğin büyüyen pazarından faydalanmayı amaçlıyor.
Şirketin 125 yıllık taihinde bir ilk olan içeceğin alkol oranı yüzde 3 ila 8 arasında değişiyor ve içeceğin formülü, sır olarak saklanıyor.
BİRAYA ALTERNATİF
Chu-Hi, biraya alternatif bir içecek olarak pazarlanmış ve özellike genç kadınlar tarafından ilgi görmüştü. Chu-Hi pazarında Suntory, Asahi ve Kirin gibi Japon şirketleri piyasaya hakim.
LİMON AROMALI OLACAK
En gözde Chu-Hi aromaları ise greyfurt ve limon. Coca-Cola da limon aromalı içeceklerde pazardan kendisine pay almaya çalışacak.
SADECE JAPONYA'DA SATILACAK
Coca-Cola, içeceği Japonya dışındaki pazarlarda satma planları olmadığını söyledi.
Smirnoff Ice ve Bacardi Breezer gibi benzer, düşük alkollü içecekler 1990'larda Avrupa ve İngiltere'de büyük satış rakamları yakalamış ancak, yumuşak içimiyle gençleri daha çok alkol almaya özendirdiği gerekçesiyle tartışma yaratmıştı.
Kaynak: haberinburada
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