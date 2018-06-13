CNN TÜRK'TE YAPRAK DÖKÜMÜ! ÜNLÜ SUNUCUNUN İŞİNE SON VERİLDİ
CNN Türk yönetimi "Ne Oluyor" programını yapan ve sunan Şirin Payzın ile yollarını ayırdı. CNN Türk, Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son verdi.
CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı.
DEMİRÖREN GRUBA GEÇTİKTEN SONRA KANALDA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk, Şirin Payzın'ı da gönderdi.
ŞİRİN PAYZIN'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Son olarak "Ne Oluyor" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiği öğrenildi.
Şirin Payzın'ın neden ayrıldığı yönünde ise taraflardan bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Sürpriz Kıraathane Ziyareti! Türk Kahvesi İkram Edildi
- Erdoğan'dan Yerli Otomobil Paylaşımı: 50 Milyar Avro Katkı Sağlayacak
- Şii Lider Sadr'dan Sürpriz Haşdi Şabi Hamlesi!
- Muharrem İnce Youtuber Oldu: Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın
- Ukrayna Devlet Başkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi: Rehineleri Kurtarın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mühendisliği Bıraktı, 1000 Kadın İle Birlikte Oldu!
- Uyuyan Sürücü Kontrolünü Kaybedince Aracın Camından Yola Fırladı
- Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
- Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
- Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar