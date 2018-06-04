Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan güzel spiker, ana haber bülteninde dikkat çeken bir hataya imza attı. Spiker, "CNN Türk'e katıldığınız için teşekkürler" demek isterken "Habertürk'e katıldığınız için teşekkürler" dedi.

Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninde birkaç hafta önce yaptığı bir hatayı tekrarladı Güler, "CNN Türk'e katıldığınız için teşekkürler" demek isterken "Habertürk'e katıldığınız için teşekkürler" dedi.

YİNE AYNI CANLI YAYIN HATASI

Bu akşamki canlı yayın sırasında Güler, konuğunun sözünü bitirmesinin ardından, "CNN Türk'e katıldığınız için teşekkürler" demek isterken "Habertürk'e katıldığınız için teşekkürler" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Güler daha önce "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada