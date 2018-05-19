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Cnn Türk Spikeri Buket Güler'den Talihsiz Hata!
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CNN Türk spikeri Buket Güler'den talihsiz hata!

CNN TÜRK SPİKERİ BUKET GÜLER'DEN TALİHSİZ HATA!

Buket Güler CNN Türk ana haber bülteninin açılışında "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullandı. Güler CNN Türk'e Habertürk'ten gelmişti.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Cnn Türk Spikeri Buket Güler'den Talihsiz Hata!(7/10)3

Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninin açılışında talihsiz bir hataya imza attı.

Spiker Buket Güler bültenin açılışında "Habertürk ekranlarından merhaba" ifadesini kullandı.

HATASINI HEMEN FARK EDEREK DÜZELTTİ

Hatasını hemen farkeden Güler izleyicilerden özür dileyerek bu kez "CNN Türk ekranlarından merhaba" şeklindeki anonsunu yeniledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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