Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) Colorado Springs bölgesinde yer alan Cheyenne Dağ Üssü'ne girdi.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER EYLEMLERİ GÖZLEMLENİYOR

Buradaki görevliler, Kore Yarımadasındaki yumuşamaya rağmen Kuzey Kore'nin nükleer eylemlerini dikkatle gözlemlemeye devam ettiklerini belirttiler.

"İŞİMİZ DAKİKALARA VE SANİYELERE BAĞLI"

ABD ve Kanada'nın ortak çalıştığı NORAD'ın başındaki isim olan Kanadalı Travis Morehen, her gün Kuzey Kore'yle ilgili 3-4 istihbarat notu aldıklarını ifade etti. "İşimiz dakikalara ve saniyelere bağlı. Siyasi retoriği düşünmek ve değerlendirmek, bizim işimiz değil. Kuzey Amerika'ya gelecek metal parçalarından korkuyoruz" dedi.

700 METRELİK GRANİT TABAKASININ ALTINDA

Bu sene kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlayan NORAD'ın Cheyenne Dağ Üssü, 700 metrelik granit tabakasının altında yer alıyor.

23 TONLUK PATLAMAYA DAYANABİLİR İKİ KAPISI VAR

Nükleer saldırıdan zarar görmemesi hedeflenen üssün 23 tonluk patlamaya dayanacağı belirtilen iki kapısı, tatbikat dışında yalnızca bir kere tamamen kapatılmış: 2001'deki 11 Eylül saldırılarında.

"DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ"

Yetkililer, buranın dünyanın en güvenli yeri olduğunu söylüyor.

Kaynak: haberinburada