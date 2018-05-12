Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!

CNN INTERNATİONAL 'DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ!


CNN International 'dünyanın en güvenli yeri'ni görüntüledi!
Tarih : 12 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Cnn International 'dünyanın En Güvenli Yeri'ni Görüntüledi!(6/10)2

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN International, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) Colorado Springs bölgesinde yer alan Cheyenne Dağ Üssü'ne girdi.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER EYLEMLERİ GÖZLEMLENİYOR

Buradaki görevliler, Kore Yarımadasındaki yumuşamaya rağmen Kuzey Kore'nin nükleer eylemlerini dikkatle gözlemlemeye devam ettiklerini belirttiler.

"İŞİMİZ DAKİKALARA VE SANİYELERE BAĞLI"

ABD ve Kanada'nın ortak çalıştığı NORAD'ın başındaki isim olan Kanadalı Travis Morehen, her gün Kuzey Kore'yle ilgili 3-4 istihbarat notu aldıklarını ifade etti. "İşimiz dakikalara ve saniyelere bağlı. Siyasi retoriği düşünmek ve değerlendirmek, bizim işimiz değil. Kuzey Amerika'ya gelecek metal parçalarından korkuyoruz" dedi.

700 METRELİK GRANİT TABAKASININ ALTINDA

Bu sene kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlayan NORAD'ın Cheyenne Dağ Üssü, 700 metrelik granit tabakasının altında yer alıyor.

23 TONLUK PATLAMAYA DAYANABİLİR İKİ KAPISI VAR

Nükleer saldırıdan zarar görmemesi hedeflenen üssün 23 tonluk patlamaya dayanacağı belirtilen iki kapısı, tatbikat dışında yalnızca bir kere tamamen kapatılmış: 2001'deki 11 Eylül saldırılarında.

"DÜNYANIN EN GÜVENLİ YERİ"

Yetkililer, buranın dünyanın en güvenli yeri olduğunu söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cnn  International    Dünyanın  En  Güvenli  Yeri  Ni  Görüntüledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER